【エリア別】名古屋圏で「Galaxy A25 5G」が売れてる！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/4/15
「BCNランキング」2025年3月31日〜4月6日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
4位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
5位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
6位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
7位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 arrows We2(UQ mobile)（FCNT）
10位 arrows We2 F-52E（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
4位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
6位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
7位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 arrows We2(UQ mobile)（FCNT）
10位 arrows We2 F-52E（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。