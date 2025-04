【SOL、aespa、NCT DREAM、=LOVE、NiziU...】日韓の豪華アーティストが集結！INGALIVE“UNICON”DAY2レポ

2023年に韓国のKQエンターテインメントより、ATTEZの弟分としてデビューしたグループ・xikers(サイカース)。

韓国人9人、タイ人1人で構成されています。

デビュー作となった1stミニアルバム「HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing」は韓国国内で初動10万枚超えを記録。

2025年4月4日にはMINI-ALBUM「HOUSE OF TRICKY : SPUR」をリリース、5月には1年7ヵ月ぶりとなるワールドツアー「xikers 2025 WORLD TOUR[Road to XY : Enter the Gate]」の東京公演も決定しているグループです。