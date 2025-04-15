日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円高の3万4300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41411.91円 ボリンジャーバンド3σ
39503.94円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38258.05円 200日移動平均
37816.93円 75日移動平均
37702.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37595.97円 ボリンジャーバンド1σ
35688.00円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34300.00円 15日夜間取引終値
33982.36円 14日日経平均株価現物終値
33780.03円 ボリンジャーバンド-1σ
33692.00円 5日移動平均
33580.00円 一目均衡表・転換線
31872.06円 ボリンジャーバンド2σ
29964.09円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41411.91円 ボリンジャーバンド3σ
39503.94円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38258.05円 200日移動平均
37816.93円 75日移動平均
37702.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37595.97円 ボリンジャーバンド1σ
35688.00円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34300.00円 15日夜間取引終値
33982.36円 14日日経平均株価現物終値
33780.03円 ボリンジャーバンド-1σ
33692.00円 5日移動平均
33580.00円 一目均衡表・転換線
31872.06円 ボリンジャーバンド2σ
29964.09円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース