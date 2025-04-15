　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円高の3万4300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41411.91円　　ボリンジャーバンド3σ
39503.94円　　ボリンジャーバンド2σ
38435.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38258.05円　　200日移動平均
37816.93円　　75日移動平均
37702.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37595.97円　　ボリンジャーバンド1σ
35688.00円　　25日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34300.00円　　15日夜間取引終値
33982.36円　　14日日経平均株価現物終値
33780.03円　　ボリンジャーバンド-1σ
33692.00円　　5日移動平均
33580.00円　　一目均衡表・転換線
31872.06円　　ボリンジャーバンド2σ
29964.09円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース