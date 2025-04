4月4日(現地時間、以下同)、ジャスティン・ビーバー(31)がInstagramに投稿した1本の動画に、フィンや現地メディアは騒然となっている。

【写真】マッチ棒で“家”に火を放ち、妻のヘイリーとキスを交わすアニメーションのジャスティン。他、ファンに衝撃を与えるほど痩せ細った姿なども

この日、ジャスティンは自身が手がける新しいファッションブランド「SKYLRK」のプロモーション動画を投稿。動画はアニメーションで構成されていて、その内容はジャスティンがスクーターで街を駆け抜けるところから始まり、“家”に到着するやいなや、おもむろにポケットから取り出したマッチ棒で“家”に火を放つというもの。燃え盛る家の前で、妻のヘイリー・ビーバー(28)とキスを交わし、「SKYLRK」のロゴを模した“新居”のなかへと消えていくカットで動画は終わる。

プロモーション動画としては“意味深”な内容に、SNS上では困惑を隠しきれない発信が目立つ。

ジャスティンといえば、今年1月にニューヨークを訪れた際、パパラッチにキャッチされた写真がSNS上でまたたく間に拡散された。普段かぶっているキャップやサングラスを着用しておらず、露わになった顔は痩せ細り、ぼんやりとした暗い目が〈まるで40代〉のように豹変しているとして、彼の精神状態や健康状態を懸念する声が相次いだ。現地ジャーナリストが語る。

「13歳という若さで歌手デビューを果たし、一躍大ブレイクしたジャスティンですが、2021年にリリースしたアルバム『Justice』を最後に、事実上音楽活動を休止しています。

その後はInstagramで発信を続けていますが、最近のジャスティンはSNSで立て続けに“奇行”ともとれる投稿をしており、彼の身に何かよくないことが起きているのではないかと、ファンは心配しているとのことです」

「過去から逃れたい」思いか

2月25日、ジャスティンはシャツを脱いだ状態で、スナック菓子を片手に「High like a fly guy. I fly high like a magpie. I go high like a bad guy.(俺はいかしたやつのように高く飛ぶ、カササギのように高く飛ぶ、悪いやつのように高く飛ぶ)」というラップ動画を投稿。

また、3月30日には、Instagramライブにて「You just a little bitty bitch, for sure(お前はただの最低女だ、間違いない)」と歌った。直後、ジャスティンのアカウントは一時的に停止され、妻・ヘイリーがフォローを解除していたことから、〈歌詞の内容は、ヘイリーに対する苛立ちだったのか?〉との憶測も立った。のちにヘイリーは、アンフォローは誤動作であると反論している。

これらの投稿に対し、ファンからは「(薬物などで)ハイ状態になっているのでは?」という心配の声があがっている。しかし薬物疑惑に対しては、今年2月にジャスティンの代理人が噂を全面否定した。

他方、ジャスティンの“奇行”の背景には、彼の“過去”が関わっているのではないかとも噂されているという。

「ジャスティンの精神状態に影を落とした原因の一つと噂されているのが、“ディディ事件”です。性的人身売買や恐喝の容疑で逮捕され、5月に裁判を控えている大物プロデューサーのショーン・コムズ被告(55)は『フリーク・オフ』と呼ばれる性的パーティーを開催し、未成年者を含む男女120人以上に対して性的暴行を加えたとされています。

コムズ被告とデビュー当時から親交のあったジャスティンは『フリーク・オフ』に参加させられていた可能性があり、2人の間には支配・被支配といった関係があったのではないかと囁かれています」(同前)

今回の“家を燃やす”映像は彼からのメッセージではないかと、前出の現地ジャーナリストは指摘する。

「今年2月18日には、ジャスティンは自身のインスタグラムで、大量のフォロー解除を行なっています。また、今回話題となった動画に登場した家の内装には、彼がこれまで携わってきたブランド『ドリューハウス』のロゴが描かれており、4月10日には同ブランドとの関係を断ち切った旨を示唆する投稿をしていたことからも、“家を燃やす=過去から逃れたい”思いを表現しているのではないか、という見方もあります」(同前)

新しいブランドを立ち上げて“未来”へ進み始めたジャスティン。今後は、ファンが安心できる健康な姿を見せてほしいものだ──。