¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬Á´¹ñ¤ÎÉô³èÀ¸¤ò±þ±ç¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÈÉô³èÎ¥¤ì¡É¡¡½¸±Ñ¼Ò¤ò¼èºà
½¸±Ñ¼Ò¤¬º£·î2Æü¤«¤é¡¢Éô³è¤ËÎå¤à³ØÀ¸¤ä¿·ÆþÀ¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ØÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¡£ÍÍ¡¹¤ÊÉô³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¸ø³«¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ø¹»¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÈÉô³è´«Í¶¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¡ÈÉô³è¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±¿Æ°Éô¤Ø¤Î²ÃÆþÎ¨¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë
Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï±¿Æ°Éô¤Ø¤Î²ÃÆþÎ¨¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ºûÀî¥¹¥Ý¡¼¥ÄºâÃÄ¤¬2015Ç¯¤«¤é2Ç¯¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤Î±¿Æ°Éô²ÃÆþÎ¨¤Ï2015Ç¯¡Á2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ70¡óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï64. 1¡ó¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£
½÷»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2015Ç¯¤Ï²ÃÆþÎ¨58. 4¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤È2023Ç¯¤Ï49. 8¡ó¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸ÃË»Ò¤Î²ÃÆþÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2017Ç¯¤Ë60. 7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸º¾¯¤òÂ³¤±¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï52. 1¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤â2015Ç¯¤«¤é30¡óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï33. 5¡ó¤È¡¢²áµî5²ó¤ÎÄ´ºº¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤²ÃÆþÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ø»Ò¤É¤â¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ç¡¼¥¿ 2023¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢£¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉô³è´«Í¶¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÀ©ºî
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î¡ØÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉô³è¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¸«¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈÉô³è¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÉô³è´«Í¶¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ê¤é¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ê¤é¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¡¢°Ï¸ë¾´ýÉô¤Ê¤é¡Ø¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÉô³è¤´¤È¤Ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³Ø¹»¤ÇÉô³è´«Í¶ÍÑ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ø¥»¥¯¥·¡¼¥³¥Þ¥ó¥É¡¼³°ÅÁ ¤¹¤´¤¤¤è!!¥Þ¥µ¥ë¤µ¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥³¥Þ¥ó¥É¡¼Éô¤Î´«Í¶¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡×
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±¿Æ°Éô¤«¤éÊ¸²½Éô¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉô³è¤ÎÊª¸ì¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Éô³èÊ¸²½¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éô³è¤òËÜµ¤¤Ç´èÄ¥¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉô³è¥Þ¥ó¥¬¤òÄÌ¤¸¡¢Á´¹ñ¤ÎÉô³èÀ¸¤Î¡ÖÉô³è¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¿·ÆþÉô°÷¤ÎÊç½¸¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Éô³è±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÈÉô³è´«Í¶¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÆ´¤ì¤ÆÉô³è¤ò»Ï¤á¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¿·ÆþÀ¸´«Í¶¤Ë´À¤òÎ®¤¹¸½ÌòÀ¸Ã£¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿·ÆþÀ¸¤¬¥Þ¥ó¥¬¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤½¤ÎÉô³è¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÉô³è´«Í¶¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤ò·è¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÉô³è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÉô³è¥Þ¥ó¥¬¤ò²þ¤á¤ÆÆÉ¤â¤¦¤È»×¤¦¥¥Ã¥«¥±¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÉô³èÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£