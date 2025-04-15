¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¡×13ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢15Ç¯ÌÜ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÞÀ¨¤¤¤³¤È¤ä¤ï¡×
¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÍè·î28ºÐ¡×¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ
¡¡¡ÖLinQ¡×¤Î¹âÌÚÍªÌ¤(27)=Ê¡²¬¸©¼Ä·ªÄ®½Ð¿È=¤¬X¹¹¿·¡£15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë1Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö13ºÐ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë»Ï¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÍè·î28ºÐ¡×¤È5·î7Æü¤Ë28ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄÖ¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2011Ç¯¤ÎÁÏÀß¤«¤é»Ù¤¨Â³¤±¤ë¸Å»²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÍªÌ¤¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂº·É¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤è¤Û¤ó¤È¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÞÀ¨¤¤¤³¤È¤ä¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£