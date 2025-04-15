福岡県などが主催する絵画と写真を対象にしたコンクール「第28回県美しい景観選」の受賞作品が決まった。絵画部門の大賞は、小学生の部が福岡教育大付属福岡小4年の鬼塚葉一郎さん、中高生の部は小倉商高2年の貞岡太陽さん、学生・一般の部は高田寿美さんがそれぞれ選ばれた。

県と県美しいまちづくり協議会が1996年度から始め、今回は絵画、写真両部門に計1181点の応募があり、22点が入賞した。

写真部門は最高賞の景観発見賞に6点を選定。受賞作は5月26〜31日、福岡市・天神のアクロス福岡に展示する。

（河合仁志）

他の受賞者は次の通り。

（敬称略）

【絵画・小学生の部】金賞＝伊東さくら（福岡教育大付属福岡小4年）松本七海（北九州市立萩ケ丘小5年）▽銀賞＝川村莉愛瑠（福岡教育大付属福岡小5年）【同・中高生の部】金賞＝石坂あかり（八幡中央高2年）早川尚吾（九産大九州高2年）▽銀賞＝荒巻咲和（久留米市立城南中3年）猪口ひより（博多青松高2年）高松俐央（久留米市立北野中2年）【同・学生・一般の部】金賞＝谷川延広、宮崎京子▽銀賞＝大森由紀、津田勝巳、山本剛正【写真・景観発見賞】江村太晴、香月常治、田中耕太郎、西山京子、森一信也、山中理恵

※受賞者の所属校と学年は2024年度当時