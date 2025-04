アメリカのブルーオリジン　歌手・ケイティ・ペリーら女性６人が宇宙空間を数分間楽しむ　女性のみは62年ぶり

歌手のケイティ・ペリーさんら6人が数分間の宇宙飛行を楽しみました。

ケイティ・ペリーさんは出発前、インスタグラムに「Hi guys, it釻s one hour and five minutes till we launch.(こんにちは、打ち上げまであと1時間5分です)There釻s six of us, all women.It釻s a historical flight to space.(私たち6人は全員女性です。これは歴史的な宇宙飛行です)」と動画を投稿しました。

アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙開発会社ブルーオリジンは、14日歌手のケイティ・ペリーさんや、べゾス氏の婚約者でジャーナリストのローレン・サンチェスさんなど女性6人を乗せたロケットを打ち上げました。

ペリーさんは、娘の名前と同じデイジー(ヒナギク)の花を持って宇宙へ。

数分間無重力状態になったあと、6人を乗せたカプセルは打ち上げから約10分後に地上に着陸しました。

ケイティ・ペリーさんは飛行後、「I feel super connected to love. So connected to love.(私たちは、愛と繋がっていると感じたわ。愛とつながっています)to go to space is incredible, and I wanted to model courage and worthiness and fearlessness.(宇宙に行くことは素晴らしいことです。私は勇気と価値、そして恐れを知らぬ手本になりたかったのです)」と話しました。

女性のみの宇宙飛行は、1963年に旧ソ連のワレンチナ・テレシコワさんが女性初の宇宙飛行士として1人で飛行を行って以来、62年ぶりだということです。