カブスの公式Xが14日(日本時間15日)に更新され、今永昇太投手(31)がカブスの応援歌「Go Cubs Go」を歌っているCM映像を公開した。

15秒の映像で、シャワー中の今永がボディブラシをマイク代わりに裸で「Go Cubs Go,Go Cubs Go.Hey,CHICAGO!What do you say?The Cubs are gonna win today」と歌っている。

そして、腰にタオルを巻いた今永が「VICTORY SOUNDS BETTER AT SHOーTIME BE HERE FOR IT」(勝利は“昇タイム”でこそ響く。みんなで応援しよう)と呼びかける内容だ。

これにはカブスファンから「さすが俺たちのGOAT(史上最高の人物を表すスラング)だ」「本当に俺たちの宝だ」「彼は本当に楽しいことをやってくれる」など、喜びの反応があふれた。