【レーシングミク 2023Ver.】 4月15日 出荷開始 価格:27,800円

グッドスマイルカンパニーは、1/7スケールフィギュア「レーシングミク 2023Ver.」の出荷を4月15日に開始する。価格は27,800円。

本商品は、初音ミク GTプロジェクト専用キャラクター「レーシングミク 2023Ver.」を1/7スケールでフィギュア化したもの。イラストレーター、トリダモノ氏によるレーシングミクのイラストを細部までこだわった見応えのある造形で立体化している。健康的なボディラインはもちろん、応援隊のコトリさんと一緒に元気いっぱいの笑顔も楽しめる。全高は約240mm。専用台座が付属する。

(C) トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

※発売日は流通により前後する場合があります。