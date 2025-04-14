TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

13Æü¡¢Åìµþ¡¦À¶À¥»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ÖÀ¾Í§ À¶À¥Å¹¡×¤Ç¡¢·óÂô±×Âå¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬ÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÉ×¤Î·óÂô¹§¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢·óÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö°ÊÁ°¤«¤é°ä»º¤Î·ï¤Ç¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢·óÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÊñÃú¤ò¹ØÆþ¤·ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£