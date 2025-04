ENHYPENがアメリカ最大級の音楽フェスティバル<Coachella Valley Music and Arts Festival>(以下、コーチェラ)会場を熱気に包んだ。約45分間全13曲を詰め込んだ彼らのライブに現地は歓声と合唱が鳴り響いた。同ステージのオフィシャルレポートをお届けしたい。ENHYPENは現地時間12日午後、米国カリフォルニア州インディオエンパイアポロクラブで進行中の<コーチェラ>のサハラ(Saharah)ステージに立った。

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIは、オープニングナンバー「Blockbuster」から力強く走り出した。強烈なラップとボーカルに豊かなバンドサウンドが結合し、彼ら特有の切れ味鋭いダンスとパフォーマンスが楽曲を躍動させる。続いて「Blessed-Cursed」「Future Perfect (Pass the MIC)」「ParadoXXX Invasion」で情熱的なエネルギーを披露。 メンバーはステージを所狭しと動き回りながら観客たちと積極的に呼応するなど、ロックスターを彷彿とさせた。また、ロマンチックながらもセクシーな「XO (Only If You Say Yes) (English Ver.)」をはじめ、ヒップな「Daydream」、夢幻的な「Moonstruck」、ダークファンタジーが際立つ「Bite Me」など、多様なジャンルの楽曲で幅広い音楽スペクトラムを放出し続けた。 そのステージの最後にENHYPENはEDMバージョンの「Drunk-Dazed」と「Brought The Heat Back」を披露し、会場の興奮が絶頂に達した。同ステージで魅せた観客の合唱と歓声は、YouTube中継映像にて全世界に広がった。公演終了後も数分間、現地の「ENHYPEN」を連呼する熱気が収まることがなかった。SNSではハッシュタグ“#ENCHELLA (エンハイフン+コーチェラの合成語)”を付けた投稿が絶え間なく溢れ、空にはENHYPENを応援するフレーズを付けた飛行機が飛び回り、彼らの<コーチェラ>デビューを祝福した。「ここにいらっしゃる方々と一緒にできて光栄だ」と語ったENHYPENは、続けて「初のコーチェラのステージなのでとても興奮する。今夜は確かに歴史に残る日になるだろう」と感想を述べた。この日、<コーチェラ>デビューステージを大成功のうちに終えたENHYPENは、現地時間19日午後8時35分、もう一度<コーチェラ>のステージに上がる。なお、ENHYPENは<コーチェラ>にてプラダの特別制作衣装を着用。プラダのブランドアンバサダーでもあるENHYPENはパフォーマンスだけでなく、ファッション界のグローバルな影響力を立証した。