¡ØµþÅÔ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¹¥¤ßµ¢²½¤âË¾¤à¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¡¼¥ë¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(26)¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËËþÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢µ¢²½¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡Øterra¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇµþÅÔ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿µþÅÔ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢J1¤Î15»î¹ç¤Ç11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»ÄÎ±¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¤Î10»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔ¤Ï¸½ºß2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡£Åö½é¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤ëµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ÂåÍý¿Í¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿À¤¬ËÍ¤ËÆ³¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×
¡Ö¿À¤ÏËÍ¤Ë¤³¤³¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤ÈËÍ¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òÍÑ°Õ¤·¡¢°ÎÂç¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤À¤í¤¦¤È¹ð¤²¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¿À¤ÎÆ³¤¤Ë¤è¤êÍèÆü¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤ò»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï¡ØµþÅÔ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¡¢Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢³§¤¬Áª¼ê¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÎÉ¤¤Ï«Æ¯¾ò·ï¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âµþÅÔ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¡×
¡Ö(¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï)´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¤³¤È¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬¸µµ¤¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¡×
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬·ã¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤ê¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¾¯¤·¹¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢2¡¢3¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥Þ¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¤¤ó¤À¡×
¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¢²½¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾Íè¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤é¡¢É¬¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Îµ¢²½¼êÂ³¤¤Ï¡¢5Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤Æµï½»¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢ºÇÃ»¤Ç2029Ç¯¤Ëµ¢²½¤¬²ÄÇ½¡£30ºÐ¤Çµ¢²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇµþÅÔ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿µþÅÔ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢J1¤Î15»î¹ç¤Ç11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»ÄÎ±¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¤Î10»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ÂåÍý¿Í¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿À¤¬ËÍ¤ËÆ³¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×
¡Ö¿À¤ÏËÍ¤Ë¤³¤³¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤ÈËÍ¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òÍÑ°Õ¤·¡¢°ÎÂç¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤À¤í¤¦¤È¹ð¤²¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¿À¤ÎÆ³¤¤Ë¤è¤êÍèÆü¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤ò»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï¡ØµþÅÔ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¡¢Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢³§¤¬Áª¼ê¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÎÉ¤¤Ï«Æ¯¾ò·ï¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âµþÅÔ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¡×
¡Ö(¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï)´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¤³¤È¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬¸µµ¤¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¡×
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬·ã¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤ê¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¾¯¤·¹¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢2¡¢3¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥Þ¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¤¤ó¤À¡×
¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¢²½¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾Íè¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤é¡¢É¬¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Îµ¢²½¼êÂ³¤¤Ï¡¢5Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤Æµï½»¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢ºÇÃ»¤Ç2029Ç¯¤Ëµ¢²½¤¬²ÄÇ½¡£30ºÐ¤Çµ¢²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£