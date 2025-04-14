±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿¥µ¥¯¥é¤Î¼ï»Ò220¥°¥é¥à¤¬±ÀÆî¾Ê²ÚÇ«¸©¤Ç°ú¤ÅÏ¤·¡½Ãæ¹ñ
¡Ö¼ÂÁ©19¹æ¡×²ó¼ý·¿µ»½Ñ»î¸³±ÒÀ±¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿±ÀÆî¾Ê¶Ì·Ì»Ô²ÚÇ«¸©¤ÎÅßºù¤Î¼ï»Ò¤¬11Æü¡¢²ÚÇ«¸©¤Ç°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶Ì·Ì»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè°é¼ï¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¯¥é¤Î±§Ãè°é¼ï¤¬½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
2024Ç¯9·î27Æü¡¢Ãæ¹ñ½é¤ÎºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê²ó¼ý·¿µ»½Ñ»î¸³±ÒÀ±¡Ö¼ÂÁ©19¹æ¡×¤¬¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬2¹æD¡×¤Ë¤è¤êÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£±ÒÀ±¤Ï10·î11Æü¤ËÆâ¥â¥ó¥´¥ëÅìÉ÷ÃåÎ¦¾ì¤ËÌµ»öµ¢´Ô¤·¤¿¡£±ÀÆîËü²È¹È±à·Ý¤¬¸·Áª¤·¤¿220¥°¥é¥à¡Ê1800Î³¡Ë¤Î±ÀÆîÅßºù¤Î¼ï»Ò¤âÆ±»þ¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£Ëþ³«¤Î±ÀÆî¾Ê¤ÎÅßºù
Æ±¼Ò¤Î²¦±ÀÉê¡Ê¥ï¥ó¡¦¥æ¥ó¥Õ¡¼¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿Åßºù¤Î¼ï»Ò¤Ï°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÇÅ¼ï¡¦°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê²Ö¤Ó¤é¡¢¤è¤êÄ¹¤¤³«²Ö´ü¡¢¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê²Ö¿§¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÂÑÀ¤ò»ý¤ÄÍ¥ÎÉ¤Ê¥µ¥¯¥éÉÊ¼ï¤òÁªÄê¤·¡¢ÉáµÚºÏÇÝ¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¨ÎÏµ¡´Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÁÂÖ³Ø¡¢ºÙË¦³Ø¡¢À¸ÍýÀ¸²½³ØÅª¸¡ºº¡¢Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÑ°Û¿¢³ô¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸¦µæ¤·¡¢Å¬¤·¤¿ºÏÇÝÃÏ°è¤ä´Ä¶¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÉáµÚºÏÇÝ¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
²¦¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥µ¥¯¥éÉÊ¼ï¤ÎÁªÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤è¤êÈþ¤·¤¤¥µ¥¯¥é¤ÎÉÊ¼ï¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/SC¡Ë