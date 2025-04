スキマスイッチが、2021年より12月22日に毎年開催している日本武道館での単独公演を2025年も開催することを発表した。2024年よりオリジナルアルバム『A museMentally』を引っさげて開催していた全国ツアー<スキマスイッチ TOUR 2024-2025 “A museMentally”>の追加公演が本日パシフィコ横浜国立大ホールにて開催されており、そのライブの終わりに会場内のLEDビジョンで 2025年12月22日に<スキマスイッチ “POPMAN'S Year-end Party! 2025”>の開催がアナウンスされたとのこと。

リリース情報



Live Blu-ray『スキマフェス』2025年6月11日(水)発売・UNIVERSAL MUSIC STORE/Augusta Family Club限定販売形態: 2Blu-ray+別冊ブックレット『Recollection book』(三方背ケース入り)品番:PDXS-1907 価格: \13,200(税込)[収録内容](Blu-ray Disc 1)DAY 1・ゴールデンタイムラバー・ガラナ・Lovin’ Song・奏(かなで)・クライマル・全力少年・Ah Yeah!!DAY2・Lovin’ Song・ユリーカ・奏(かなで)・逆転トリガー・Ah Yeah!!・全力少年・スカーレット(Blu-ray Disc 2)DAY 1・JUJU with 大橋卓弥 / 明日がくるなら・コブクロ with スキマスイッチ / YELL〜エール〜・小田和正 with スキマスイッチ / ラブ・ストーリーは突然にDAY2・東京スカパラダイスオーケストラ feat. スキマスイッチ / 美しく燃える森・奥田民生with スキマスイッチ / イージュー★ライダー・スキマフェス Behind the Scenes映像提供:NHK制作協力:NHKエンタープライズ◆先着購入特典A5クリアファイル(絵柄1種)※特典は先着となり数に限りがありますので、お早目のご予約をお勧めいたします。予約:https://SUKIMASWITCH.lnk.to/sukimafes_Reserve