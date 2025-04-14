2026Ç¯Åßµ¨¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Î¥È¡¼¥Á½é¸ø³«¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤âÅ¸¼¨¤Ø
2026Ç¯¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥Á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯11·î¤ËÅÀ²Ð¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥Á¤¬14Æü¡¢½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥Á¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÍÑ¤ÎÀÄ¿§¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÍÑ¤Î¥Ö¥í¥ó¥º¿§¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥Á¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À»²Ð¤Ïº£Ç¯11·î¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯È¯¾Í¤ÎÃÏ¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤ÇÅÀ²Ð¤µ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³ÆÃÏ¤ò²ó¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£