¸ÅºäÂçËâ²¦¡¡¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤È£Ã£Í¶¦±é¤Î²áµî¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¤¬£±£´Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¡¦¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï£·Æü¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤êÀþ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¡£¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ú½ý¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¾Î¤¹¤ëÆ±¾è¤ÎÃËÀ¤Ï¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤Ã¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¼è¤êÍð¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï£±£°Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï£±£°Æü´Ö¤Î¸ûÎ±¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¸Åºä¤Ï¡¢¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤¬£±£°Âå¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë£Ã£Í¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿¼Ìë¤Î£Ã£Í»£±Æ¤Ç¥Ü¥®¥ã¥Ö¥é·Ý¿Í¤¬£±£µ£°¿Í¤¯¤é¤¤¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¹Ëö¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ò¡Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¤¹¤²¡¼¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤«¤é£³£°Ç¯¤¿¤Ã¤Æº££´£´ºÐ¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£