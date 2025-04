ロックバンド「GOOD ON THE REEL」9月をもって活動休止「悲観的ではなく前向きなおやすみです」

ロックバンド「GOOD ON THE REEL」が14日、公式サイトを更新し、9月までのライブツアーをもって活動を休止することを発表した。

同バンドは、2006年に同じ学校で出会ったメンバーで結成され、11年に「世界分の一節」でデビュー。16年に結成10周年を迎え、自主ライブ企画の50回目を日比谷野音公演で開催した。

23年、リーダーでドラムの高橋誠とギターの伊丸岡亮太さんが脱退。ボーカルの千野隆尋、ギターの岡崎広平、ベースの宇佐美友啓の3人による新体制で活動していた。

24年1月、同公式サイトで脱退後も交友があった伊丸岡さんの突然の訃報を報告し悼んだ。

“GOOD ON THE REELよりお知らせ”として、「いつもGOOD ON THE REELを応援していただきありがとうございます。我々GOOD ON THE REELは2025年9月までのライブツアーをもって活動を休止致します」と発表し、「理由としましてはメンバーの脱退や死を経験しメンバー3人での活動を続けておりましたが、舵をとる先、霧がかかっていくような感覚を修正出来なくなっていた現状にあります」と説明した。

「ただ、悲観的ではなく前向きなおやすみです。おやすみに入る前にたくさんのライブが決まっております。ライブハウスで皆さまにお会いできることを楽しみにしております」と明かした。

最後に、「なお、すでに事務所から離れて活動しておりますので9月までメンバーのみでの運営となります。ご迷惑をおかけしますがどうかよろしくお願いいたします」とコメントした。