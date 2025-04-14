¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×ÀéÌÀ¤âÄ¹ÁÒ²È¤â¶Ê¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Õ¥¡¥óÎÞ¡Ö¤¢¤æ¤Î¼çÂê²Î¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤ëÇ¯º¢¤Ë¡Ä¡×
¡¡¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¤ÈÃæ°æµ®°ì¡Ê63¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬14Æü¤Ë½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á°2ºî¤Ï¡ÖÌÚ10¡×ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï¡Ö·î9¡×ÏÈ¤Ç¤Î11Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡£ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÏÂÊ¿¡ÊÃæ°æµ®°ì¡Ë¤ÎÄ¹ÁÒ²È¤È60ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿µÈÌîÀéÌÀ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï°ú¤Â³¤²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¡£Âè1´ü¤Î¡Öhow¡¡beautiful¡¡you¡¡are¡×¡¢Âè2´ü¤Î¡ÖHello¡¡new¡¡me¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â¿·¶Ê¡Ömimosa¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£·î9¥É¥é¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢00Ç¯¤Î¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ÎÎø¿Í¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖSEASONS¡×°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¡£¡ÖÇ¯·î¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤¿ÉÍºê¤Î¼çÂê²Î¡£ÀéÌÀ¤ÈÄ¹ÁÒ²È¡¢¤½¤·¤Æ³ùÁÒ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÍ¥¤·¤¤¥á¥ê¥Ç¥£¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éµã¤±¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤¢¤æ¡ª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¼çÂê²Î¤¢¤æ¤Ê¤Î¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Á¡×¡Ö»ä¤â¤¢¤æ¤Î¼çÂê²Î¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤ëÇ¯º¢¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¢¤æ¤Î¼çÂê²Î¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¶Ê¤¬¥¸¥ï¥ê¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¤¢¤æ¡É¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï2012Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬ÊüÁ÷¡£¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÁÔÇ¯´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÉÒÏÓ¥Æ¥ì¥Ó¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¾®Àô¡Ë¤È»ÔÌò½ê¿¦°÷¡ÊÃæ°æ¡Ë¤ÎÎø°¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï13.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¤ò¶´¤ß14Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¤òÊüÁ÷¡£Åö»þ¤Ï¡È2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ°ºî¤«¤é11Ç¯¸å¤Î¡È¥¢¥é´Ô¡É2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ã°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡¡Âè1ÏÃ¤«¤é¡È¤¢¤Î¡ÉÉ÷·Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ä«¤«¤é³ùÁÒ¤Î¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ê¥¬¥¯¥é¡×¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤ÇÏÂÊ¿¤ÎÄï¡ÊÄ¹ÁÒ²È¤Î¼¡ÃË¡Ë¤Î¿¿Ê¿¡Êºä¸ý·ûÆó¡Ë¡¢ÏÂÊ¿¤ÎË´¤ºÊ¤È¤ÎÌ¼¡¦¤¨¤ê¤Ê¡ÊÇòËÜºÌÆà¡Ë¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÂÊ¿¤äÀéÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÀéÌÀÀìÂ°µÓËÜ²È¤Ç¡¢ÏÂÊ¿¤ÎËå¡ÊÄ¹ÁÒ²È¤Î¼¡½÷¡Ë¡¦ËüÍý»Ò¡ÊÆâÅÄÍµª¡Ë¤Ë¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤É¤³¤«Âà¶þ¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹¡¢ÏÂÊ¿¤ÎËå¡ÊÄ¹ÁÒ²È¤ÎÄ¹½÷¡Ë¡¦¿åÃ«Åµ»Ò¡ÊÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¡£¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¾ï¼±¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÖÀ¸Ï·ÉÂ»à¡×¤Î¸½¼Â¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¸Å¤¤¤ó¤À¤«¡¢¿·¤·¤¤¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡¢ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¡£¤½¤ÎÆó¿Í¤ÎÁ°¤Ë¡¢Í½´ü¤»¤Ì¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£