MYNAMEが、ミニアルバム『VIVID』を7月2日にリリースする。また、本作のリリースに先がけて新曲「We Are The One (with MYNAME)」を4月12日に配信リリースした。

本情報は、4月12日に横浜ランドマークホールで開催した『MYNAME LIVE 2025 -Blooming Days-』公演内にて発表されたもの。また、7月25日には同会場でのライブ開催も決定した。

MYNAMEの新作リリースは、2018年リリースのアルバム『KISEKI』以来で、日本デビュー13周年記念作品となる。なお、今回リリースするシングルおよびアルバムに関しては、コヌ、インス、セヨンの3人による作品になるという。

また、ミニアルバムリリース時にはリリースイベントの開催も決定しており、作品の詳細とあわせて近日中に発表予定とのこと。

■MYNAME コメント

こんにちは、MYNAMEです。今回、7月2日に日本デビュー13周年記念ミニ・アルバム、「VIVID」の発売が決まりました。久しぶりのアルバムで、4月12日に配信リリースをした曲、「We Are The One (with MYNAME)」も入っているアルバムです。3人で作ったアルバムですが、5人の気持ちを入れたアルバムとなっています。「We Are The One (with MYNAME)」は僕達5人の絆の強さ、ストーリーを表現した最高な曲です。この曲を含め「VIVID」には良い曲がいっぱい入っているので是非皆さん、発売情報をチェックしてください。アルバムの詳細はもうすぐ発表するので、待っていて下さいね。応援宜しくお願いします。

