仲村宗悟が、3月より大阪・福岡・名古屋を巡ってきたワンマンライブツアー<SHUGO NAKAMURA 4th LIVE TOUR 〜Leisure Line〜>ファイナル公演を4月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催。デビューからずっと“ライブは遊び場”と言い続けてきた仲村宗悟らしい、ファンとの温かな絆とアーティストとしての進化をしっかりと感じさせてくれるステージを届けてくれた。

セットリスト



1. 僕らのうた2. カラフル3. XXX4. WINNER5. NOTE6. ららら7. 壊れた世界の秒針は8. 流転9. 輝きますように10. ゆらゆら11. Here comes The SUN12. don't disturb me13. bug14. fist of hope15. Oh No!!16. imitation17. イルミネイト〜ENCORE〜18. 僕なりのラブソング(弾き語りver.)19. 素敵な世界で20. JUMP