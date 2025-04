Stray Kidsが、JAPAN 3rd Mini Album『Hollow』を6月18日にリリースすることを発表した。関連記事: Stray Kids 日本デビュー記念日、ポスター付き特別本「Rolling Stone UK Collectors Edition Stray Kids 日本版」発売 一昨年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録、昨年12月に発売した韓国アルバム『合 (HOP)』では、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」6作連続初登場1位という全世界のアーティスト史上初の快挙を達成するなど、全世界から注目を集める”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。

アルバムのタイトルは『Hollow』で、日本作品としては約3年ぶりとなる待望のミニアルバムとなる。今作は、【初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)】、【初回生産限定盤B(CD+スペシャルZINE)】、【通常盤初回仕様(CD only)】に加え、【期間生産限定盤 (CD+ビジュアルカードセット)】、そして、各メンバーそれぞれの【FANCLUB会員限定盤(CD Only)】8形態を加えた、全12形態でリリースが決定。メインビジュアルの公開に先駆けて、ティザービジュアルが公開されている。Stray Kidsは、先月3月18日(水)に、日本デビュー5周年を迎えたばかり。今作、6月18日(水)にリリースとなるJAPAN 3rd Mini Album『Hollow』は、日本デビュー5周年イヤー最初の日本作品となる。現在、Stray Kidsは、全世界34の国・地域にて55公演におよぶ”自身最大規模”のワールドツアーの真っただ中。今回のワールドツアーで、全世界220万人を動員し、K-POP史上最多となる新記録を樹立する見通しだ。日本では、追加公演として、日本で初となるスタジアム公演の開催が決定している。2025年、5月10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)の4日間にわたり、全4公演、静岡エコパスタジアムにて開催となる。Stray Kidsが、日本のスタジアムにてライブを開催するのは今回が初めてとなる。<リリース情報>Stray KidsJAPAN 3rd Mini Album『Hollow』2025年6月18日(水)発売ご予約はコチラ:https://straykids.lnk.to/dmCUajFANCLUB会員限定盤の詳細はコチラ https://www.straykidsjapan.com/info/archive/?572939<初回生産限定盤A : CD+Blu-ray ¥4,000 / ESCL-6103〜6104>*24P PHOTO BOOK (Type A)*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様*フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)*オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)*Blu-ray 収録内容※後日発表いたします<初回生産限定盤B : CD+スペシャルZINE ¥3,800 / ESCL-6105〜6106>*32P PHOTO BOOK (Type B)*スペシャルZINE 20P (メンバー手書きメッセージ付)*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様*フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)*オリジナルIDフォトB (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)*ステッカーシート1枚<通常盤(初回仕様):CD Only ¥2,800 / ESCL-6107>*12P PHOTO BOOK*フォトカードC (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入<期間生産限定盤(初回仕様):CD+ビジュアルカードセット¥3,900 / ESCL-6108〜6109>*8P LYRIC BOOK*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様*ビジュアルカードセット (メンバーソロ両面絵柄8枚+メンバー集合絵柄1枚/180×130mm)*フォトカードD (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入*ブロマイドカード (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入【FANCLUB会員限定盤】 8形態※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品となります)*12P PHOTO BOOK (バンチャン絵柄)*スペシャル両面フォトカード (バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (バンチャン絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*12P PHOTO BOOK (リノ絵柄)*スペシャル両面フォトカード (リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (リノ絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入)*12P PHOTO BOOK (チャンビン絵柄)*スペシャル両面フォトカード (チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (チャンビン絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*12P PHOTO BOOK (ヒョンジン絵柄)*スペシャル両面フォトカード (ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (ヒョンジン絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*12P PHOTO BOOK (ハン絵柄)*スペシャル両面フォトカード (ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (ハン絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*12P PHOTO BOOK (フィリックス絵柄)*スペシャル両面フォトカード (フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (フィリックス絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入)*12P PHOTO BOOK (スンミン絵柄)*スペシャル両面フォトカード (スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (スンミン絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*12P PHOTO BOOK (アイエン絵柄)*スペシャル両面フォトカード (アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入)*ブックレットサイズオリジナル両面カード (アイエン絵柄2枚封入)*オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入)JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com