◆28日放送「CDTV」出演アーティスト&SP企画発表

【モデルプレス=2025/04/14】TBSでは、4月28日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間にわたって生放送。この度、番組を彩る豪華アーティストとスペシャル企画が発表された。今回『CDTVライブ!ライブ!』放送開始5周年の幕開けを飾るスペシャル企画が始動。5周年のスペシャル企画第1弾は「CDTV プラチナ ライブ!ライブ!」と銘打ち、チケットが取れないと話題の人気アーティストの「プラチナライブ」をテレビで届けるというスペシャルな新企画。今回、貴重な「プラチナライブ」の出演アーティストに、King Gnuが決定。 一夜限りの特別セットリストでスペシャルライブを送る。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

timeleszは、パワフルに腕を動かす“リキリキ(力力)ダンス”がポイントの「Anthem -episode1-」を8人体制でテレビ初フルサイズパフォーマンスするほか、聴く人の背中を押す前向きポップソング「Rock this Party」をライブ。櫻坂46は2nd Album収録の最新曲「Addiction」をテレビ初披露する。WEST.は心地よいリズムで届けるハートフルソングの「BIG LOVE SONG」に加え、関西出身の先輩・トータス松本が作詞作曲を手がけたファンキーなソウルナンバー「ウェッサイソウル!」をウルフルズとの豪華コラボステージでテレビ初披露。Travis Japanは映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」の主題歌であり、映画のストーリーからインスパイアされた“どんなピンチな状況でも楽しんで前に進もう”というテーマの新曲「Would You Like One?」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。グローバルボーイズグループ・TREASUREはメンバー・ASAHIが作詞・作曲に参加し、愛に出会い温かくなった心を“YELLOW”というカラーに例えた、春の訪れにふさわしい楽曲「YELLOW -JP Ver.-」をテレビ初披露。また、Mrs. GREEN APPLEは14日の出演に続き、28日放送回にも2回連続での出演が決定した。(modelpress編集部)WEST.「BIG LOVE SONG」WEST.×ウルフルズ「ウェッサイソウル!」櫻坂46「Addiction」timelesz「Anthem -episode1-」「Rock this Party」Travis Japan「Would You Like One?」TREASURE「YELLOW -JP Ver.-」Mrs. GREEN APPLE「※未定」【CDTV プラチナ ライブ!ライブ!】King Gnu【Not Sponsored 記事】