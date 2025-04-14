¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ¡¡»à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê2¡Ë¡¡ÊÂÀî¤Ê¤Ä¤áÌò¤Ë°Ë¸¶Ï»²Ö
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ¡¡»à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£º£²ó¡¢°Ë¸¶±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÂÀî¤Ê¤Ä¤á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ý¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë°ËÌîÈø·Å
¡¡º£ºî¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀ©Ìó¤À¤é¤±¤Î´ñÀ×¡É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¡×¤È¡ÖÉÔÎÑ¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¦É×ÉØºÆÀ¸¥é¥Ö¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤á¤Ï´´ÂÀ¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àCM¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢¾å»Ê¤ä¸åÇÚ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£²ÈÄí¤Ç¤â¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°¦¾ð¤¬¶¯¤¹¤®¤ë´´ÂÀ¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡£¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ëº§¤·¤ÆÃ¯¤«¤È´ó¤êÅº¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¢¤ë»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ý¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë°ËÌîÈø·Å
¡¡º£ºî¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀ©Ìó¤À¤é¤±¤Î´ñÀ×¡É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¡×¤È¡ÖÉÔÎÑ¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¦É×ÉØºÆÀ¸¥é¥Ö¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£