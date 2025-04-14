2000Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤É÷óÓ¡Ä¤¤¤Þ¤ä3»ù¤ÎÊì¡¢42ºÐ½÷Í¥à¥Á¥å¡¼á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Ç²è¤Î°ìËë¤ß¤¿¤¤¡×
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¡Ä
¡¡20Âå¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢¤¤¤Þ¤ä3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿42ºÐ½÷Í¥¤Îà¥Á¥å¡¼á¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï²ÃÆ£¤¢¤¤¡£¡Ö½ÕµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥í¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÍÎÉþ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¡×¡Ö±Ç²è¤Î°ìËë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×(TBS¡¢2000Ç¯)¤ä¡Ö³¤±î¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢05Ç¯)¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï13Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¸½ºß¡¢3»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£