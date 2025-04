SPYAIRが、2024年9月29日に東京・日比谷野外大音楽堂で開催した単独野外ライブ<Just Like This 2024>の模様を収録したBlu-ray・DVD+CDを5月14日に発売することが決定した。結成してからメジャーデビューするまで、ストリートライブにこだわりキャリアを積んできた彼らが、デビュー後初の単独野外ライブ<Just Like This 2011>を開催した場所が日比谷野外大音楽堂。この初開催から4年後には富士急ハイランド・コニファーフォレストに会場を移し<JUST LIKE THIS 2015>を開催。以降13年間、<JUST LIKE THIS>は夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切なイベントとなっている。

リリース情報



『Just Like This 2024』

2025年5月14日(水)発売



◾︎完全生産限定盤

特典:ドキュメンタリー映像/40Pカラーフォトブック

■Blu-ray+CD

価格:11,000円(税込)/品番:AIXL-206〜207

■2DVD+CD

価格:10,000円(税込)/品番:AIBL-9506〜9508



[収録曲]※映像・CD共通

FEEL SO GOOD

ジャパニケーション

イマジネーション

Rock'n Roll

WENDY 〜It's You〜

感情ディスコード

雨上がりに咲く花

BEAUTIFUL DAYS

Stay together

OVER

STRONG

JUST ONE LIFE

RE-BIRTH

現状ディストラクション

RAGE OF DUST

サムライハート(Some Like It Hot!!)

オレンジ

JUST LIKE THIS

青

SINGING



【店頭特典】



Amazon:ビジュアルシート (4枚組)

楽天ブックス:クリアポーチ

セブンネットショッピング:マルチショルダー

HMV:アーティストフォトカード (L判ブロマイド)

応援店:クリアファイル



▼応援店対象店舗はコチラ

https://www.spyair.net/shoplist/250514/

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。



▼ご予約はコちら

https://smar.lnk.to/lGp3uD

※SHOPは順次更新されます。

※特典内容は変更の場合もございます。あらかじめご了承ください。

『Just Like This 2024』2025年5月14日(水)発売◾︎完全生産限定盤特典:ドキュメンタリー映像/40Pカラーフォトブック■Blu-ray+CD価格:11,000円(税込)/品番:AIXL-206〜207■2DVD+CD価格:10,000円(税込)/品番:AIBL-9506〜9508[収録曲]※映像・CD共通FEEL SO GOODジャパニケーションイマジネーションRock'n RollWENDY 〜It's You〜感情ディスコード雨上がりに咲く花BEAUTIFUL DAYSStay togetherOVERSTRONGJUST ONE LIFERE-BIRTH現状ディストラクションRAGE OF DUSTサムライハート(Some Like It Hot!!)オレンジJUST LIKE THISSINGING【店頭特典】Amazon:ビジュアルシート (4枚組)楽天ブックス:クリアポーチセブンネットショッピング:マルチショルダーHMV:アーティストフォトカード (L判ブロマイド)応援店:クリアファイル▼応援店対象店舗はコチラhttps://www.spyair.net/shoplist/250514/※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。▼ご予約はコちらhttps://smar.lnk.to/lGp3uD※SHOPは順次更新されます。※特典内容は変更の場合もございます。あらかじめご了承ください。

ツアー情報

<SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY ->

5/5 [祝・月] KT Zepp Yokohama

5/10 [土] Zepp Sapporo

5/17 [土] Zepp Fukuoka

5/18 [日] Zepp Osaka Bay Side

5/24 [土] Zepp Nagoya

6/1 [日] Sendai PIT

6/7 [土] Zepp DiverCity TOKYO

▼チケット

https://smar.lnk.to/SPYAIR_tour2025

<SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY ->5/5 [祝・月] KT Zepp Yokohama5/10 [土] Zepp Sapporo5/17 [土] Zepp Fukuoka5/18 [日] Zepp Osaka Bay Side5/24 [土] Zepp Nagoya6/1 [日] Sendai PIT6/7 [土] Zepp DiverCity TOKYO▼チケットhttps://smar.lnk.to/SPYAIR_tour2025

関連リンク

◆SPYAIR オフィシャルサイト

◆SPYAIR オフィシャルX

◆SPYAIR オフィシャルInstagram

◆SPYAIR オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SPYAIR オフィシャルX◆SPYAIR オフィシャルInstagram◆SPYAIR オフィシャルYouTubeチャンネル

2024年は<JUST LIKE THIS>原点の場所・日比谷野音で開催。この日のために書き下ろしたイベントテーマソング「FEEL SO GOOD」に加え、ストリーミング再生1.5億回を超えの自身最大のヒット曲「オレンジ」、初披露となった「青」ほか、代表曲から<JUST LIKE THIS>ならではライブレア曲まで、この日に披露された全20曲を完全収録。さらには舞台裏に密着したドキュメンタリーとフォトブックが付属される。5月からは全国ツアー<SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY ->も全国7都市で開催される。