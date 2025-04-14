JAPAN 3rd Mini Album『Hollow』



2025年6月18日(水)発売予約：https://straykids.lnk.to/dmCUaj◾︎初回生産限定盤A : CD＋Blu-ray ￥4,000 / ESCL-6103〜6104＊24P PHOTO BOOK (Type A)＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様＊フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)＊オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)＊Blu-ray 収録内容※後日発表◾︎初回生産限定盤B : CD＋スペシャルZINE ￥3,800 / ESCL-6105〜6106＊32P PHOTO BOOK (Type B)＊スペシャルZINE 20P (メンバー手書きメッセージ付)＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様＊フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)＊オリジナルIDフォトB (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)＊ステッカーシート1枚◾︎期間生産限定盤(初回仕様)：CD＋ビジュアルカードセット￥3,900 / ESCL-6108〜6109通常盤(初回仕様)：CD Only ￥2,800 / ESCL-6107＊12P PHOTO BOOK＊フォトカードC (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入◾︎期間生産限定盤(初回仕様)：CD＋ビジュアルカードセット￥3,900 / ESCL-6108〜6109＊8P LYRIC BOOK＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様＊ビジュアルカードセット (メンバーソロ両面絵柄8枚＋メンバー集合絵柄1枚/180×130mm)＊フォトカードD (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入＊ブロマイドカード (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入【FANCLUB会員限定盤 8形態】※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品)◾︎FANCLUB会員限定盤 (Bang Chan盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-220＊12P PHOTO BOOK (バンチャン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (バンチャン絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾︎FANCLUB会員限定盤 (Lee Know盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-221＊12P PHOTO BOOK (リノ絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (リノ絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾︎FANCLUB会員限定盤 (Changbin盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-222＊12P PHOTO BOOK (チャンビン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (チャンビン絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾︎FANCLUB会員限定盤 (Hyunjin盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-223＊12P PHOTO BOOK (ヒョンジン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (ヒョンジン絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾︎FANCLUB会員限定盤 (HAN盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-224＊12P PHOTO BOOK (ハン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (ハン絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾︎FANCLUB会員限定盤 (Felix盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-225＊12P PHOTO BOOK (フィリックス絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (フィリックス絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾︎FANCLUB会員限定盤 (Seungmin盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-226＊12P PHOTO BOOK (スンミン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (スンミン絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾︎FANCLUB会員限定盤 (I.N盤) : CD Only ￥3,000 / ESC8-227＊12P PHOTO BOOK (アイエン絵柄)＊スペシャル両面フォトカード (アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入)＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (アイエン絵柄2枚封入)＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル (アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入)【対象店舗/特典内容】Stray Kids応援店 (※対象店舗は追って発表いたします) ：B2告知ポスターSony Music Shop ：オリジナルフォトカード(絵柄A)(全8種の内1種ランダム)TOWER RECORDS全店（TOWER RECORDS mini・オンライン含む）：オリジナルフォトカード(絵柄B)(全8種の内1種ランダム)HMV全店(HMV&BOOKS online含む)/全国のローソンLoppi端末 ：オリジナルフォトカード(絵柄C)(全8種の内1種ランダム)TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外：オリジナルましかくブロマイド (全8種の内1種ランダム)玉光堂／バンダレコード／ライオン堂／イケヤミュージック（ECサイト含む）：オリジナルA4クリアファイル(集合1種)WonderGOO／新星堂全店（一部店舖を除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド(全8種の内1種ランダム)楽天ブックス：オリジナルフォトカード(絵柄D)(全8種の内1種ランダム)セブンネットショッピング：オリジナルミニアクリルスタンドキーホルダー(全8種の内1種ランダム)Neowing / CDJAPAN：オリジナルスマホサイズブロマイド(全8種の内1種ランダム)Amazon.co.jp：メガジャケ(全８種の内１種ランダム)【まとめ買い特典】Sony Music Shop：LIMITED PACKAGE・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の4形態をまとめてご購入いただいた方に差し上げます。・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の4形態をまとめて収納いただけるBOXとなります。・個別商品カートより全4形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。・まとめ買いにてご購入いただいた商品にはオリジナルフォトカード(絵柄A)(全8種の内1種ランダム)は付与されませんので、予めご了承ください。Sony Music Shop まとめ買い購入はこちらhttps://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000007462&cd=MATO000007462Sony Music Shop：Stray Kids FANCLUB会員限定盤8形態収納BOX・FANCLUB会員限定盤8形態をまとめてご購入いただいた方に差し上げます。・FANCLUB会員限定盤8形態をまとめて収納いただけるBOXとなります。・個別商品カートより全8形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。・FANCLUB会員限定盤は、Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員様だけがご購入いただける商品です。FANCLUB会員限定盤 ご予約はこちら・STAY JAPAN：https://skz-stayjapan.com/s/n105/page/ck_Hollow・STAY JAPAN MOBILE：https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/ck_HollowHMV全店(HMV&BOOKS online含む) / 全国のローソンLoppi端末：オリジナルA6サイズノート・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]のカートからご予約・ご購入いただいた方に先着で差し上げます。・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の単品カートでの4枚お買い上げは、オリジナルA6サイズノートは対象外となります。・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]は、@lopp・HMV限定特典：オリジナルフォトカード(絵柄C)(全8種の内1種ランダム)も対象となります。オリジナルフォトカード(絵柄C)は4枚プレゼントいたしますが、絵柄はランダムのため重複する場合がございます。・店舗では、初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様を一緒にご購入いただいた方に先着で差し上げます。楽天ブックス：楽天ブックス限定オリジナル配送BOX・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]のカートからご予約・ご購入いただいた方に先着で差し上げます。・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の単品カートでの4枚お買い上げは、楽天ブックス限定オリジナル配送BOXは対象外となります。・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]は、楽天ブックス限定特典：オリジナルフォトカード(絵柄D) (全8種の内1種ランダム)も対象となります。オリジナルフォトカード(絵柄D)は4部プレゼントいたしますが、絵柄はランダムのため重複する場合がございます。・オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。・数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。・オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ・[初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]のカートからご予約・ご購入いただいた方に先着で差し上げます。・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の単品カートでの4枚お買い上げは、オリジナル布ポーチは対象外となります。・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]は、セブンネットショッピング限定特典：オリジナルミニアクリルスタンドキーホルダー (全8種の内1種ランダム)も対象となります。オリジナルミニアクリルスタンドキーホルダーは4部プレゼントいたしますが、絵柄はランダムのため重複する場合がございます。