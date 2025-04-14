¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¡¡¥¨¡¼¥¹ÉÔºß¤Ç»ÈÌ¿´¶¡Öº£¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹ÉÔºß¤Î´íµ¡¤òµß¤¨¤ë¤«¡£ÀèÈ¯¤¹¤ë£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢£±£´Æü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ì¡¢Æó·³¹çÆ±¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥À¥Ã¥·¥å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤ÉºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó£¸Æü¤ÏÆ±¤¸£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£¶²ó£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Øµå¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤Þ¤¿¤â¥Ù¥¤ÂÇÀþ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂÇÎ¨¤â¹â¤¤¤·¡¢Ä¹ÂÇ¤â½Ð¤ë¡£¥Ò¥Ã¥È£±ËÜÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥²¥Ã¥Ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤ËÅê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¡×¤Èº£µ¨½é¾¡Íø¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤«¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤âÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦Åê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡££²Ç¯Ï¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¸Í¶¿¤Ï£°¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±£±¡¦£±£²¤ÈÂçÉÔ¿¶¤ÇÆó·³Íî¤Á¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¸Í¶¿¤µ¤ó¤Ëº£¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤Á¤ËÆ³¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤òÇ³¤ä¤¹¡££¶Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤¬µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤«¡£