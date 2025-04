1995年に「ゴーイン・オン」でデビューを果たし、「クイット・プレイング・ゲームス」「エヴリバディ」「君が僕を愛するかぎり (As Long As You Love Me)」「アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ」など、大ヒット曲を世に送り出してきたバックストリート・ボーイズ。メンバー5人の経済状況が明らかになったが、生活には全く困っていないようだ。約65億円の資産を持つ最高リッチなメンバーまで、ランキングにして紹介する。

JustJaredによると、第5位はA.J.で、最下位だというのにその推定純資産はなんと3000万ドル(約43.8億円)。バックストリート・ボーイズ名義の活動に加え、ソロ活動をしているほか、ビジネスでも手広く展開。2015年には電子タバコ用リキッドのブランド「Skulleeroz Vapor」を立ち上げ、2020年にはなんと娘2人にインスピレーションを得て、ネイルポシッリュのブランド「Ava Dean Beauty」も立ち上げたんだそう。続く第4位は、ニックで推定純資産は3500万ドル(約50億円)。ソロ活動のほか、『I (Heart) Nick Carter(原題)』や『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』、『ザ・マスクド・シンガー』など、リアリティ番組に出演し、コンペティション番組『Boy Band(原題)』では審査員を務めたほか、テレビドラマにも出演している。第2位タイにつけたのは、2006年6月に一度脱退するも、2012年に復帰したケヴィン。純資産は4000万ドル(約58.6億円)だといい、プロデューサーでもある彼は、アニメ映画『Jimmy Neutron:Boy Genius(原題)』のサウンドトラックなど、ソロのプロジェクトが多数。ヴェルサーチェのモデルやグ・ホイヤーのブランドアンバサダーを務めるほか、俳優としても活動し、ミュージカル『シカゴ』では来日も果たしている。同じく第2位に付けたのは、ハウィー・D。ソロ活動やテレビ番組、映画出演に加え、兄弟とともに立ち上げた不動産ビジネスが好調の様子。不動産開発とコンサルティングを専門とするSweet D, Inc.という会社を設立し、マンションやホテルの建設、ウォーターフロント開発を手掛けてきたそうだ。そして輝く第1位は、ブライアン。推定純資産は4500万ドル(約65億円)にものぼる。敬虔なクリスチャン家庭で育った彼は、クリスチャンミュージックの歌手として大成功をおさめ、アルバムを何枚もリリース。息子ベイリーもカントリー歌手としてデビューしており、家族名義でも活動している様子。また、NBAツアーで何度かオープニングアクトを務めたこともあるようだ。