「go easy on」の意味は？「Don′t go easy on me.」でなにを表す？【1分英会話】

正解は「手加減する、やさしく接する」でした!

「on」のあとに人やモノが続き、「人やモノに手加減する」という意味をもっています。

例えば「Don't go easy on me.」で、「手加減しないで」という意味になりますよ。

「Please go easy for her. This is her first game.」

(彼女には手加減してね。初めての試合だから)