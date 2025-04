當山みれい『FLASH THE FIRST TAKE』で最新曲「This is love」を披露！「あなたを全力で愛するぞ！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「この曲を作る中で、歌う中で見つけた愛を皆さんにしっかり伝えられたらと思います」(當山みれい)

『FLASH THE FIRST TAKE』にて、當山みれいが歌う「This is love」が公開された。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間の中で、アーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。限られた秒数・空間のなか、60秒で表現されるアーティストの一瞬を感じられるコンテンツとなっている。

當山みれいは、サブスク総再生回数3億回越え、Z世代の等身大を歌う、大阪出身、現在26歳の女性R&Bシンガー。2025年第2弾となる新曲「This is love」を特別アレンジにて披露。

リリース情報

2025.03.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Superwoman」

2025.03.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「This is love」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

當山みれい OFFICIAL SITE

https://touyamamirei.com/