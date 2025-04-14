ÅìµþV¾ëÊ¡´ÆÆÄ¡¡µåºÝ¾¡Éé¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿À¸ÍÀï¤«¤é¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ½ÐÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¡¡16Æü¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½©ÅÄÀï
¡¡ÅìµþV¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤¬14Æü¡¢Èó¸ø³«Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¤Î¿À¸ÍÀï¤Ï0¡½1¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÉé¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ½ÐÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤â¤¦°ìÅÙ»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£µåºÝ¤Î¾¡Éé¤Ç²¦¼Ô¤Î¸å¼ê¤òÆ§¤ß¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Çº²¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ1¼¡¥é¥¦¥ó¥É2²óÀï¤ÇJ2½©ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£µåºÝ¤ä¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÅ°Äì¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤Ü¤ìµåÃ¥¼è¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î¿ô»ú¡£¡Ö½©ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£Êª»ö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤À¤±·ù¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¡¢J2»þÂå¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÁê¼ê¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö²æ¡¹¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Î¤È¤³¤í¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÐÅù¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢¤«¤Ä²æ¡¹¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤ä¤ê¤¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤¿Áª¼ê¤¬¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£Ãæ3Æü¤Ç¾è¤ê¹þ¤àÅ¨ÃÏ¤Ç¡¢Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£