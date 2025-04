2位:三浦翔平(33票)

All About ニュース編集部は4月15日〜6月24日、全国10〜60代の男女219人を対象に「30代男性俳優」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ビジュアルが良いと思う30代男性俳優を紹介します!2位は「三浦翔平」さんでした。2007年の「第20回 ジュノンボーイコンテスト」でフォトジェニック賞と理想の恋人賞を受賞。本格的に俳優としての活動をスタートさせると、2011年には、映画『THE LAST MESSAGE 海猿』にて「第34回日本アカデミー賞」の新人俳優賞を獲得しました。プライベートでは、俳優の桐谷美玲さんと2018年に結婚。2020年には第1子となる男児が誕生しました。

1位:佐藤健(46票)

回答者からは「キラキラしていて素敵」(40代女性/静岡県)、「顔が小さくて造形も良く、体格も良いから」(30代女性/兵庫県)、「非の打ち所がない整った顔と爽やかな笑顔と清潔感のあるオーラ」(40代女性/愛知県)などのコメントがありました。1位は「佐藤健」さんでした。人気漫画の実写化映画『るろうに剣心』シリーズでは、主人公・緋村剣心役を演じ、壮絶なアクションシーンが話題に。2020年に放送されたテレビドラマ『恋はつづくよどこまでも』(TBS系)では、佐藤さんが演じる“ツンデレドSドクター”と上白石萌音さんが演じるヒロインとの王道ラブストーリーにハマる女性が続出しました。回答者のコメントを見ると「同性から見ても格好良い外見だと思うから」(40代男性/静岡県)、「圧倒的な美形で、見とれてしまうから」(40代女性/愛媛県)、「現代流のさわやかさとかっこよさを持っています」(50代男性/北海道)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです(文:All About ニュース編集部)