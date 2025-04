夏川りみが、歌手デビュー25周年を記念して制作されたアニバーサリーアルバム『うた』を6月18日に発売することを発表した。また、出身地である沖縄県石垣市で撮影された最新ビジュアルを公開した。幼い頃から歌い続け、何度も挫折して、歌手として諦めかけたこともあったが、どんな時も大好きな歌に救われて今の自分があるという夏川の歌を大切にする想いがストレートに込められたタイトル『うた』。

リリース情報



ニューアルバム『うた』2025年6月18日(水)発売[初回限定盤] CD+DVD(三方背スリーブケース仕様)/ VIZL-2451 \5,500(税込)予約:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2451.html[通常盤] CD / VICL-66078 \3,500(税込)予約:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66078.html[CD収録曲(初回限定盤・通常盤共通)]「詩、歌、唄(ピアノバージョン)」(作詞:鮎川めぐみ 作曲:平井夏美 編曲:醍醐弘美)「永遠の消印」(作詞:松井五郎 作曲:松本俊明 編曲:Sin)「光と影」(作詞:前田亘輝 作曲:春畑道哉 編曲:京田誠一)「言葉」(作詞:郄木直哉 作曲:ちむぐくる 編曲:京田誠一)「イコロ」(作詞:鮎川めぐみ 作曲:ジュスカ・グランベール 編曲:Sin)「君の暮らす街で会いましょう」(作詞・作曲・編曲:醍醐弘美)「涙そうそう」(作詞:森山良子 作曲:BEGIN)[Live at ⽯垣市⺠会館 2025.03.02]「島唄」(作詞・作曲:宮沢和史)[Live at ⽯垣市⺠会館 2025.03.02]「童神〜ヤマトグチ〜」(作詞:古謝美佐子 作曲:佐原一哉)[Live at ⽯垣市⺠会館 2025.03.02]「豊年音頭」with 新良幸人(Parsha cluB)(作詞:そけいとき 作曲:普久原恒勇)[Live at ⽯垣市⺠会館 2025.03.02]全10曲収録 ※曲順不同[初回限定盤DVD収録内容]◾️25周年記念ファンクラブコンサート2024[Live at 高野山 東京別院 2024.05.19]「涙そうそう」「童神〜ヤマトグチ〜」「永遠の月」「さくら(独唱)」「会いたい(想你)」「愛さ生まり島」「詩、歌、唄(ピアノバージョン)」◾️夏川りみ 25th Anniversary Concert Tour “たびぐくる” 2024[Live at ⽯垣市⺠会館 2025.03.02]「島唄」「とことわのうた」「ハレルヤ、ありがとう」「豊年音頭」with 新良幸人(Parsha cluB)「涙そうそう」全12曲収録 ※曲順不同