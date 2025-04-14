16Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÀ¯Ï«²ñ¸«¡×³«ºÅ¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤ÈÏ¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤Î·üÇ°¡¦ÂÐ±þ¡¡ÄÂ¾å¤²¤ò¤¤¤«¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É
Àè¤Û¤É¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÈÏ¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¡ÖÀ¯Ï«²ñ¸«¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅ¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Ï¢¹ç¡¡Ë§ÌîÍ§»Ò ²ñÄ¹
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¼Ô¤¬·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¤Îµ¡±¿¤Ë¿å¤ò¤µ¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¡¢´ØÀÇÌäÂê¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¤¤ç¤¦¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÀ¯Ï«²ñ¸«¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤äÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡¢Ï¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¡£¢§¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤Î·üÇ°¤äÂÐ±þ¤Î¤Û¤«¡¢¢§Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÄÂ¾å¤²¤ò¤¤¤«¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£