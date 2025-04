13日に開幕した大阪・関西万博、多くのイベントで賑わいをみせています。この万博をきっかけに、国内外からの観光客を福岡にどう呼び込むかが課題となっています。



大阪・関西万博には、158の国と地域が参加しています。半年間の期間中で想定される来場者はおよそ2820万人、そのうち海外から350万人ほどが見込まれています。

万博を機に外国人観光客を呼び込む動きが、各地で広がっています。





大分空港では万博期間中、愛称が「大分ハローキティ空港」に。ハローキティと一緒に写真が撮れるスポットや、空港内の様々な場所でサンリオの人気キャラクターたちが迎え入れてくれます。■子ども「世界中の人から、この空港が愛してもらえるようになってほしいです。」

こうした動きは福岡でも。福岡市博多区にある水炊き料亭「博多華味鳥」です。



福岡の名物料理「水たき」を求め、現在、客の3割が外国人観光客だということです。3月の売り上げは、2024年の同じ時期と比べて2割増と過去最高を更新しました。



多くの外国人客をもてなすうえで課題となっているのが、コミュニケーションをとる際の言語の壁です。



■外国人客

「Can I have a spoon? (スプーンをいただけますか?)」

■ホールスタッフ

「Is this spoon. OK?(こちらのスプーンでよろしいですか?)」

■外国人客

「Thans you.(ありがとう)Do you have hot water?(お湯はありますか?)」

■ホールスタッフ

「Hot?(熱い?)」

■外国人客

「No. Water without ice.(いいえ、氷が入っていない水です)」

■ホールスタッフ

[No ice water?(氷のない水?)」

■外国人客

「Yes.(はい)」



■ホールスタッフ・脇野瑠斗さん

「お客さんに呼ばれて英語で話されて、分からない時があります。英語が話せるならもっとスムーズに接客ができるかなと思います。」

そこで、店が始めたのが従業員を対象とした英語教室です。週に2回、英語講師から、注文の受け方や水たきの魅力などを分かりやすく伝える英語のフレーズなどを学びます。



■トリゼンダイニング・河津善博 社長

「外国のお客様にもっと来ていただくためには、しっかりしたおもてなしを、会話ができないといけないということからスタートしました。」



■ホールスタッフ

「Hello! Good afternoon. Welcome to Hanamidori.(こんにちは。華味鳥へようこそ)」

「 Are you okay with a two hour dining time?(食事は2時間となりますが良いでしょうか?)」



店では、より多くの外国人観光客を迎えられるよう力を入れています。

さらに、福岡市中央区では観光案内ボランティアを育成するための研修が行われていました。



■中村安里アナウンサー

「あちらでは、法被を着た人が福岡市の町並みについて説明しています。」



■福岡市観光案内ボランディア研修生・野津真弓さん

「目の前に立っているのが、旧福岡県公会堂貴賓館といいまして、明治時代から残っている数少ない建物の一つです。」

福岡市は観光客にまち歩きを楽しんでもらおうと、博多や天神の観光スポットを無料で案内するツアーを毎日開催しています。



登録しているボランティアは64人です。現在は日本語ガイドのみですが、今後インバウンド向けのツアー実施を目指し、外国語にも対応できるボランティアも育成しています。



■福岡観光コンベンションビューロー観光事業部長・中川久美さん

「万博はイベントの一つとして捉えていますので、この機会に福岡にも多くのお客様が来ていただければと思っています。」

福岡市が万博に向けて、これまでに意識してきたのが、「西のゴールデンルート」です。



「西のゴールデンルート」は、西日本と九州・47の県と市が一体となった観光周遊ルートです。



万博をきっかけに観光客を呼び込もうと、福岡市の高島市長が提唱しました。

万博が始まった今、福岡市の現状は。



■福岡市 観光マーケティング課・古賀三愛 課長

「もともと市独自として海外向けにプロモーションをしてきましたが、今回、西のゴールデンルートということで、専用のウェブサイトを立ち上げています。」



福岡市はサイトを通じて、市の魅力の発信に力をいれています。



8月26日から31日には、万博会場にブースを出し、「西のゴールデンルート」をPRする予定で、大阪から福岡に足を運んでもらうための、具体的な策が求められます。