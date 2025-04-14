¡Ö¿´¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ëÆü¤â...¡×¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½íà18Æü¤Ö¤êáÅê¹Æ¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È&¿´¶Êó¹ð¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ê²á¤®¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
ÃÂÀ¸Æü¤Ë¿´¶¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ë
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4·î13Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏî´¤¬3·î26Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊó¹ð¡£½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤Ë²×¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ëÆü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢¸½ºß¤â¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#Æ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹ ¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡É¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÊÌ´Ø·¸¤Ê¤¯¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤âÊ¿Åù¤Ë¡¢¿Í¸¢¤òÂº½Å¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»ä¤â¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò²áµî¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤º¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹!¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢28ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¿´¿·¤¿¤Ë·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤È¤ËÂ³¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÎå¤ß¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡¢¤ä¤Ï¤êÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¦µ¤¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿½í¤µ¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤è¡×¡Ö¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±þ±ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿´¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öµ®½÷¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯À¸³è½ÐÍè¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤È¤ËÂ³¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÎå¤ß¤ËÀäÂÐ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´èÄ¥¤ê²á¤®¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£