映画情報



映画『花まんま』◆ストーリー「花まんま」それは、大切な人に贈る小さな花のお弁当。大阪の下町で暮らす二人きりの兄妹。兄・俊樹は、死んだ父と交わした「どんなことがあっても妹を守る」という約束を胸に、兄として妹のフミ子を守り続けてきた。妹の結婚が決まり、親代わりの兄としてはやっと肩の荷が下りるはずだったのだが、遠い昔に二人で封印したはずの、フミ子の〈秘密〉が今になって蘇り･･･◆作品情報・公開情報：4月25日（金）全国公開・キャスト：鈴木亮平 有村架純 鈴鹿央士 ファーストサマーウイカ 安藤玉恵 オール阪神 オール巨人 板橋駿谷 田村塁希 小野美音 南 琴奈 馬場園 梓 六角精児 キムラ緑子 酒向 芳・原作：朱川湊人『花まんま』（文春文庫） ✿第１３３回直木賞受賞・企画協力：文藝春秋・監督：前田 哲（『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『そして、バトンは渡された』『九十歳。何がめでたい』ほか）・脚本：北 敬太・イメージソング：AI「my wish」（UNIVERSAL MUSIC / EMI Records)・映画コピーライト：ⓒ2025「花まんま」製作委員会◆公式Info・公式HP：https://hanamanma.com・公式X：@hanamanma_movie・公式Instagram：@hanamanma_movie・公式TikTok：@hanamanma_movie