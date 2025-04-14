AI、映画『花まんま』イメージソング「my wish」MV公開決定
AIが、4月16日に配信リリースする新曲「my wish」のミュージックビデオを4月16日21時にプレミア公開することを発表した。それに伴い、4月14日よりプレミア公開ページが開設され、「my wish」MVティザー映像も公開となった。
◆AI MV
AIとしては、2025年2月に公開された「Story」新ミュージックビデオ以来、2度目となる縦型動画クリエイティブ集団・OASIZ（オアシズ）とタッグを組んだ作品となり、MVティザー映像では、AIの巨大壁画が描かれる模様が写し出され、その壁画前の椅子にすわり「my wish」を歌唱するAIの映像が公開された。
リリース情報
2025年4月16日（水）映画「花まんま」イメージソング
Linkfire：https://lnk.to/ai_mywish
映画情報
◆ストーリー
「花まんま」それは、大切な人に贈る小さな花のお弁当。
大阪の下町で暮らす二人きりの兄妹。兄・俊樹は、死んだ父と交わした「どんなことがあっても妹を守る」という約束を胸に、兄として妹のフミ子を守り続けてきた。妹の結婚が決まり、親代わりの兄としてはやっと肩の荷が下りるはずだったのだが、遠い昔に二人で封印したはずの、フミ子の〈秘密〉が今になって蘇り･･･
◆作品情報
・公開情報：4月25日（金）全国公開
・キャスト：鈴木亮平 有村架純 鈴鹿央士 ファーストサマーウイカ 安藤玉恵 オール阪神 オール巨人 板橋駿谷 田村塁希 小野美音 南 琴奈 馬場園 梓 六角精児 キムラ緑子 酒向 芳
・原作：朱川湊人『花まんま』（文春文庫） ✿第１３３回直木賞受賞
・企画協力：文藝春秋
・監督：前田 哲（『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『そして、バトンは渡された』『九十歳。何がめでたい』ほか）
・脚本：北 敬太
・イメージソング：AI「my wish」（UNIVERSAL MUSIC / EMI Records)
・映画コピーライト：ⓒ2025「花まんま」製作委員会
◆公式Info
・公式HP：https://hanamanma.com
・公式X：@hanamanma_movie
・公式Instagram：@hanamanma_movie
・公式TikTok：@hanamanma_movie
プレイリスト情報
https://lnk.to/AI_BOCvol1
［テーマ別BEST PLAYLIST 詳細］
隔週水曜 各種サブスクリプションサービスにて配信予定
◯「BEST OF COLLABO Vol.2 -EXPANDED EDITION-」
2025年3月26日 配信スタート予定
配信URL：https://lnk.to/AI_BOCvol2
◯「BEST OF HIP-HOP / R&B -EXPANDED EDITION-」
4月9日 配信スタート予定
配信URL：https://lnk.to/AI_BOHHRB
◯「BEST OF HAPPINESS -EXPANDED EDITION-」
4月23日 配信スタート予定
配信URL：https://lnk.to/AI_BOHN
◯「BEST OF BALLAD -EXPANDED EDITION-」
5月7日 配信スタート予定
配信URL：https://lnk.to/AI_BOBL
ツアー情報
←ALIVE→
2025年5月17日（土）埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年5月18日（日）神奈川・カルッツかわさき 開場17:00/開演18:00
2025年5月24日（土）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場17:00/開演18:00
2025年5月25日（日）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場15:00/開演16:00
2025年5月31日（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月1日（日）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月7日（土）奈良・なら100年会館 開場17:00/開演18:00
2025年6月8日（日）和歌山県民文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月14日（土）佐賀市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月15日（日）熊本城ホール メインホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月21日（土）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月29日（日）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:00/開演18:00
2025年7月5日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月12日（土）山口・周南市文化会館 開場17:00/開演18:00
2025年7月13日（日）広島文化学園HBGホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月18日（金）岡山・倉敷市民会館 開場18:00/開演19:00
2025年7月21日（月・祝）高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場17:00/開演18:00
2025年8月1日（金）富山オーバード・ホール 大ホール 開場18:00/開演19:002025年8月23日（土）愛知・IGアリーナ 開場16:30/開演18:00
2025年9月6日（土）大分・iichikoグランシアタ 開場17:00/開演18:00
2025年9月7日(日) 宮崎市民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月20日（土）山形・やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館) 開場17:00/開演18:00
2025年9月21日（日）宮城・仙台サンプラザホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月23日（火・祝）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月27日（土）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月28日（日）新潟・長岡市立劇場 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年10月12日（日）大阪城ホール 開場17:00/開演18:00
2025年10月18日（土）福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年10月19日（日）長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA 開場17:00/開演18:00
2025年11月1日（土）鹿児島 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ)開場17:00/開演18:00
2025年11月2日(日）鹿児島 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ)開場15:00/開演16:00
2025年11月24日（月・祝）東京・日本武道館 開場17:00/開演18:00
関連リンク
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