AIが、4月16日に配信リリースする新曲「my wish」のミュージックビデオを4月16日21時にプレミア公開することを発表した。それに伴い、4月14日よりプレミア公開ページが開設され、「my wish」MVティザー映像も公開となった。AIとしては、2025年2月に公開された「Story」新ミュージックビデオ以来、2度目となる縦型動画クリエイティブ集団・OASIZ(オアシズ)とタッグを組んだ作品となり、MVティザー映像では、AIの巨大壁画が描かれる模様が写し出され、その壁画前の椅子にすわり「my wish」を歌唱するAIの映像が公開された。

プレイリスト情報



▶デジタルプレイリスト「BEST OF COLLABO Vol.1 -EXPANDED EDITION-」配信URLhttps://lnk.to/AI_BOCvol1[テーマ別BEST PLAYLIST 詳細]隔週水曜 各種サブスクリプションサービスにて配信予定◯「BEST OF COLLABO Vol.2 -EXPANDED EDITION-」2025年3月26日 配信スタート予定配信URL:https://lnk.to/AI_BOCvol2◯「BEST OF HIP-HOP / R&B -EXPANDED EDITION-」4月9日 配信スタート予定配信URL:https://lnk.to/AI_BOHHRB◯「BEST OF HAPPINESS -EXPANDED EDITION-」4月23日 配信スタート予定配信URL:https://lnk.to/AI_BOHN◯「BEST OF BALLAD -EXPANDED EDITION-」5月7日 配信スタート予定配信URL:https://lnk.to/AI_BOBL