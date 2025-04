LANAが、4月2日にリリースしたアルバム『20 +』に収録されている「HERE」のミュージックビデオを公開した。当楽曲は、LANAの過去の痛みと現在のアーティストライフにおけるその昇華がテーマとなっており、先日の武道館公演での初披露からファンの間ではアルバム随一のアンセムとして注目されているという。ミュージックビデオの監督はQQQが務め、LANAのが綴る過去の苦悩と武道館公演に象徴される今日の活動の喜びをシックかつアーティスティックな映像ストーリーに落とし込んだ見応えのある作品となっているとのこと。

リリース情報



配信限定アルバム『20 +』配信中:https://lnk.to/g62VxtID01. Stronger (feat. Awich) 3/12(水)先行配信02. No.5 Remix (feat. Vingo)03. HERE04. 花・魁 (feat. Medusa, E.V.P & IFE)05. 直線06. NARANAI07. Red Wine (It Tastes Young & Rich) 3/19(水)先行配信08. Still Young More Rich (feat. Watson)09. Street Princess10. No.511. 202112. it’s okay13. HATE ME14. For Life