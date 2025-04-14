欧州株 週明けは堅調にスタート、トランプ氏が半導体関連を相互関税から除外
欧州株 週明けは堅調にスタート、トランプ氏が半導体関連を相互関税から除外
東京時間18:20現在
英ＦＴＳＥ100 8130.87（+166.69 +2.11%）
独ＤＡＸ 20883.06（+508.96 +2.50%）
仏ＣＡＣ40 7266.80（+162.00 +2.27%）
スイスＳＭＩ 11443.75（+203.92 +1.81%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:20現在
ダウ平均先物JUN 25月限 40847.00（+448.00 +1.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 5470.75（+79.50 +1.47%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 19126.50（+319.00 +1.70%）
東京時間18:20現在
英ＦＴＳＥ100 8130.87（+166.69 +2.11%）
独ＤＡＸ 20883.06（+508.96 +2.50%）
仏ＣＡＣ40 7266.80（+162.00 +2.27%）
スイスＳＭＩ 11443.75（+203.92 +1.81%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:20現在
ダウ平均先物JUN 25月限 40847.00（+448.00 +1.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 5470.75（+79.50 +1.47%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 19126.50（+319.00 +1.70%）