欧州株　週明けは堅調にスタート、トランプ氏が半導体関連を相互関税から除外
東京時間18:20現在
英ＦＴＳＥ100　 8130.87（+166.69　+2.11%）
独ＤＡＸ　　20883.06（+508.96　+2.50%）
仏ＣＡＣ40　 7266.80（+162.00　+2.27%）
スイスＳＭＩ　 11443.75（+203.92　+1.81%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:20現在
ダウ平均先物JUN 25月限　40847.00（+448.00　+1.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限　5470.75（+79.50　+1.47%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限　19126.50（+319.00　+1.70%）