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01. THE STORY OF LOVE
02. ENDLESS SKY
03. THE GREAT DIVIDE
04. DARK ISLAND WOMAN
05. JUPITER AND MARS
06. FAITHFUL NOW
07. Everything Passes Away
08. OH JAPAN ¡ÁOUR TIME IS NOW¡Á
09. Waltz in Blue
10. TO BE WITH YOU
11. COLOR IN THE WORLD
12. MY LIFE
13. CRASH DOWN LOVE
14. KINGS FOR A DAY
15. NEVER GOOD-BYE
16. DA DA DANCE
17. ETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)
18. (You Can Still) Rock In America
19. GUITAR HERO
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