最大100人が参加できる！Rakuten esports cup 大争奪戦〜百花繚乱〜

Rakuten esports cup 大争奪戦〜百花繚乱〜

開催日時 :2025年4月19日(土) 18時00分〜22時00分

ゲームタイトル:「Warlander」(ウォーランダー)

開催形式 :オンライン

TCL JAPAN ELECTRONICSは、2025年4月19日配信予定のオンラインeスポーツイベント「Rakuten esports cup 大争奪戦〜百花繚乱〜」に協賛し、同社の最新ゲーミングモニター製品「TCL 34R83Q」および「TCL 27R83U」を対象とした特別キャンペーンを実施。

このイベントは楽天グループ(以下「楽天」)主催による第9回目のeスポーツイベントで、今大会のゲームタイトルには最大100人が参加できる基本プレイ無料のオンライン対戦アクションゲーム『Warlander』が採用されます。

人気ストリーマーやVTuberが参加し、豪華賞品や楽天ポイントを懸けて熱戦を繰り広げる予定です。

■Warlanderで光るTCLモニターの実力

今大会で採用されているTCLゲーミングモニターの紹介

【TCL 34R83Q(34インチ量子ドットMini LED湾曲モニター)】

TCL 34R83Q

TCL 34R83Qは1500Rのカーブを描く34インチ超ウルトラワイドスクリーン(21:9、UWQHD 3440×1440)を採用し、視界の隅々まで画面が包み込むデザインでゲームへの没入感を大幅に向上させます。

量子ドットMini LED技術による1152分割ローカルディミングとVESA DisplayHDR1400対応の高輝度・高コントラスト表示により、暗いシーンから明るい光景まで鮮やかでリアルに再現可能です。

さらに、最大170Hzのリフレッシュレートと1ms高速応答に対応したFast-HVAパネルを搭載しており、アクションの激しいゲーム映像も残像感なく滑らかに表示します。

広視野かつ滑らかな映像描写により、大規模戦闘が特徴のWarlanderにおいて敵味方の動きを見逃さず、プレイヤーに優位性をもたらします。

【TCL 27R83U(27インチ 4K対応ゲーミングモニター)】

TCL 27R83U

TCL 27R83Uは4K UHD(3840×2160)の超高解像度と160Hzの超高速リフレッシュレートを両立した27インチモデルです。

量子ドットMini LEDバックライト(1152分割)により実現した驚異的なピーク輝度と精細なコントラストで、ゲーム画面の細部までくっきり映し出します。

4Kの高精細表示は遠方の敵や小さなオブジェクトもしっかり視認でき、160Hz/1msの描画性能が素早い視点移動やスピーディな戦闘シーンでも映像のブレや遅延を最小限に抑えます。

特に対戦アクション要素のあるWarlanderでは、高解像度で広大な戦場を見渡しつつ高速応答でキャラクターを自在に操作できるため、戦況把握と反応速度の両面でゲーマーを強力にサポートします。

■キャンペーン概要

TCL 34R83Q/TCL 27R83U ゲーミングモニター

イベントの開催に合わせて、TCL製ゲーミングモニター2製品を対象とした特別キャンペーンを実施します。

大会当日より期間限定で、以下の割引価格および「楽天ポイント」アップが適用されます。

TCL 34R83Q (34インチ湾曲ウルトラワイド・ゲーミングモニター)

通常価格 税込128,000円 → 特別価格 税込125,000円(3,000円オフ)+「楽天ポイント」5倍 還元

TCL 27R83U (27インチ 4K UHD・ゲーミングモニター)

通常価格 税込108,000円 → 特別価格 税込105,000円(3,000円オフ)+「楽天ポイント」5倍 還元

