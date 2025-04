被災地および被災地域における復旧活動の最大化を図る！ジョイフル本田／NTTドコモ「災害時における相互協力に関する協定」

ジョイフル本田と、NTTドコモは、災害発生時の円滑な相互協力により、被災地および被災地域における復旧活動の最大化を図ることを目的に、「災害時における相互協力に関する協定」を2025年4月11日(金)に締結しました。

ジョイフル本田/NTTドコモ「災害時における相互協力に関する協定」

ジョイフル本田と、NTTドコモは、災害発生時の円滑な相互協力により、被災地および被災地域における復旧活動の最大化を図ることを目的に、「災害時における相互協力に関する協定」を2025年4月11日(金)に締結。

ジョイフル本田はこれまで各地域との連携や被災地支援など災害対応に積極的に取り組み、地域社会への貢献を行ってきました。

ドコモは平時より地域のさまざまな防災訓練参画を通じ、災害時の活動に備えるとともに、災害発生時には、被災地域の早期回復に向けた支援活動を行うなど、地域自治体や企業との連携による災害発生時のさらなる体制強化に取り組んでいます。

この協定の締結により、両社の連携体制を強化し、災害発生時には敷地の提供・支援物資の供給、通信手段確保の支援など、円滑な支援・協力を行うことで、被災地における通信設備や店舗施設の早期復旧と機能維持の実現をめざすとともに、平時より防災訓練を実施するなど、連携体制の確認・維持を行っていきます。

また、平常時の活動の一環といたしまして、ジョイフル本田はジョイホンパーク吉岡にて2025年4月19日(土)、4月20日(日)に防災イベントを開催し、ドコモは本イベントにて災対車両などの展示を通じて防災の取組みを紹介します。

◆協定の概要

1. 協定名:災害時における相互協力に関する協定

2. 締結日:2025年4月11日(金)

3. 協定の主な内容

(災害発生時の相互協力)

・応急復旧機材の保管・設置場所、応急復旧活動拠点の提供

・支援物資の供給

・避難所等における通信手段の提供

(平常時の活動)

・平時、非常時の連絡体制の確認・維持

・災害時の円滑な運用に向けた意見交換・情報交換又は防災訓練等の実施

