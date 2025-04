医師を目指す高校生向け！キョーイク『医学部現役合格ガイダンス』

キョーイクは、医師を目指す中高生必聴の講演会『医学部現役合格ガイダンス』を2025年5月・6月に全国にて開催します。

キョーイクは、医師を目指す中高生必聴の講演会『医学部現役合格ガイダンス』を2025年5月・6月に全国にて開催。

少子化により「大学全入時代」と言われる中、医学部は変わらず人気が高く、高倍率、高偏差値を保っています。

また、大学入試改革や新課程によって入試問題は難化傾向にあります。

医学部現役合格を果たすために、知っておくべき情報や準備すべきことを様々なデータを交えながら分かりやすく詳細に伝えられます。

学校推薦型選抜・総合型選抜受験を検討中の方も参考に出来ます。

■対象

医学部合格を目指す中学生・高校生とその保護者

■参加費

無料

■講演内容(約90分)

(1) 現在の医学部入試

保護者世代の頃とは私立大学を中心に大きく変化している医学部入試。

現在の難易度や志願者動向、様々な入試区分、受験校の選び方などを伝えられます。

(2) 医学部現役合格に向けての学習

難関医学部に現役で合格するために必要な学習面での準備について、高校1年生から高校3年生の入試本番まで、基礎から実践まで、必要なことをお話しします。

(3) 志望理由、面接、小論文の準備

現在の医学部入試では、全ての大学で面接試験が課され、事前の志望理由書の提出や小論文試験を課せられる大学も多数です。

準備・対策の難しいこれらについて伝えられます。

■参加特典

イベント資料「医学部現役合格ガイダンス」をプレゼント。

