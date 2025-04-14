²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤Ë¡Èµæ¶Ë¤Î¡É¼ÁÌä¡Ö¿¹»³ÇÉ¤«¹â»ÔÇÉ¤«¡©¡× ¸ºÀÇ¤Èºâ¸»¤á¤°¤ê¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ
¡¡14Æü¡¢»²µÄ±¡·è»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÌø¥öÀ¥ÍµÊ¸µÄ°÷¤¬²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤Ë¡Èµæ¶Ë¤Î¼ÁÌä¡É¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤Î¡È²óÅú¡É¤Ï¡©
¡¡Ìø¥öÀ¥µÄ°÷¤¬¡ÖÀèÈÌ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤Î¹Ö±é¤Ç2022Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÀ¯¸¢¤¬Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Îã¤ò½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Øºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¸ºÀÇÀ¯ºö¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¿®Ç¤¤ò¼º¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£Ä«¤Î8»þ54Ê¬¤Ë¸æÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄµÄ°÷¤¬¡Ø¸ºÀÇ¤ä¸¤¤À¯ÉÜ»Ù½Ð¤ÎÉ¬Í×À¡Ù¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤À¤È»×¤¦¤¬¡Ê²ÃÆ£¡ËºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¿¹»³ÇÉ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹â»ÔÇÉ¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¾ì¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¡Ö¸Ä¡¹¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤ÎÈ¯¸À¤ËÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤À¡£»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹±¾ïÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ìø¥öÀ¥µÄ°÷¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹Å¤¤ÅúÊÛ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬»ä¤Ï¹â»ÔÇÉ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡ÖÊÌ¤Ë¤â¿¹»³¤µ¤ó¤¬·ù¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥Ä¥¤¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØºâÀ¯¾õ¶·¤ò¡¢ºÄÌ³¤À¤±¤Î¥°¥í¥¹¤Ç¸«¤ë¤«¡¢»ñ»º¤ò´Þ¤á¤¿¥Í¥Ã¥ÈºÄÌ³¤Ç¸«¤ë¤«¡¢´´»öÄ¹¤È»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¡Ù¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤¬Âç¤²á¤®¡¢¹ñºÝ·Ð¾ï¼ý»Ù¤ÏÀÖ»ú¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï¹õ»ú¤Ç¤¹¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾õ¶·¤ÏÂ¿Ê¬10¡ó¤¯¤é¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ïº£3¡ó¤Ç¡¢¤³¤ì¥³¥¢CPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È1.5¡ó¤Ç¾õ¶·¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¿¹»³¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤´Íý²ò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¸ºÀÇ¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë