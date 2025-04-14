【PSNメンテナンス】 実施期間：4月15日10時～17時 予定

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Network（PSN）のメンテナンスを4月15日10時から17時まで実施する。

　今回のメンテンスでは、期間中にプレイステーション 4/プレイステーション 3/プレイステーション Vitaの一部のタイトルでオンライン機能を利用できない場合があるとしている。

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