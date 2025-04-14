PS4、PS3、PS Vitaを対象とするPSNメンテナンスが4月15日10時から17時まで実施
【PSNメンテナンス】 実施期間：4月15日10時～17時 予定
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Network（PSN）のメンテナンスを4月15日10時から17時まで実施する。
今回のメンテンスでは、期間中にプレイステーション 4/プレイステーション 3/プレイステーション Vitaの一部のタイトルでオンライン機能を利用できない場合があるとしている。
2025年4月15日（火）10:00～17:00にPlayStation™Networkのメンテナンスを実施する予定です。- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) April 14, 2025
メンテナンス中はPlayStation®4/PlayStation®3/PlayStation®Vitaの一部のタイトルでオンライン機能をご利用いただけない場合がございます。 pic.twitter.com/Co0hYRMAvU
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