【バーガーキング:一部商品価格改定】 4月18日 実施

ビーケージャパンホールディングスは、4月18日より全国のバーガーキング店舗にて、一部商品の価格改定を実施する。

今回改定の対象となる商品はサイドメニューの「フレンチフライ」。ハンバーガーのセットに付いてくるサイズがMサイズからSサイズへ変更となるほか、「フレンチフライ」単品で購入する場合の価格も10円から100円の値上げとなる。またセットのサイドメニューの変更についても20円から50円の値上げを実施する。

同社はこれまで、原材料費や物流費、エネルギーコストなどの上昇に対し、さまざまな企業努力を重ねることで、商品価格の維持に努めていたが、これらのコスト上昇は継続しており、同社の努力だけでは現在の価格を維持することが困難な状況となっていた。

今回検討を重ねた結果、今後もユーザーに安全で高品質な商品を安定的に提供し続けるため、商品設計の見直しとともに、一部商品の価格を改定することを決定した。

本改定に対し同社は、「バーガーキングは、直火焼きの100%ビーフパティと新鮮な野菜を特徴とする本格バーガー『ワッパー』を中心に、引き続きお客様に安全で高品質な商品を安定的に提供し続けられるよう努めてまいります。今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。」とコメントしている。

価格改定概要

改定日:4月18日(金) 対象店舗:バーガーキング 270店舗※バーガーキング東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店は特別仕様メニューのため対象外。

【対象カテゴリー】

全てのハンバーガーセットのフレンチフライをMサイズからSサイズへ変更 【サイドメニュー】フレンチフライ各サイズ:10円~100円の改定 【セットのサイドメニュー変更】:20円~50円の改定

