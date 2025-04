【「TUF Gaming」×「初音ミク」コラボアイテム】

ASUSは、「TUF Gaming」×「初音ミク」コラボアイテムを公式Xアカウントにて発表した。

同社ゲーミングシリーズ「TUF Gaming」と「初音ミク」がコラボレーションしたゲーミングアイテムがラインナップ。

ゲーミングヘッドセット「TUFゲーミングH1 GEN II」、「TUFゲーミング ミニワイヤレスマウス」、キーボード「TUF ゲーミング K3 Gen II」、マウスパッド「タフゲーミングP1」が登場。それぞれ初音ミクエディションとして、ハナサ氏によるイラストが施されたデザインとなっている。また、カラーリングも初音ミクをイメージした配色となっている。

#TUFGamingxHatsuneMiku debut lineup?🎧,⌨️,🖱️, and mouse pad-combining TUF Gaming’s mechanical-armor aesthetics with Miku’s signature blue-green and pink colors.



This special-edition collection enables gamers, fans to create cybernetic-themed setups!😍



👉https://t.co/SmgY7qV1g3 pic.twitter.com/0HvmNQOFdf