¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£µ¡¦£³Ê¡²¬¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤È¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¤Î¶âÌÖÀï¡¡£´Æü¤Ë¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤¬£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£´Æü¡¢¼¡´ü¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£±£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¹±Îã¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤É¤ó¤¿¤¯¡×¤Ï£µ·î£³¡¢£´Æü¤ËÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼£²Ï¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½éÆü¤Î£³ÆüÂç²ñ¤Ï¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Î¹³Áè¤¬Â³¤¯¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤È¡Ö¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ê£×£Ä¡Ë¡×¤Î¥É¥Ã¥°¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤«¤é¤Ï£Å£Ö£É£Ì¡õÀ®ÅÄÏ¡¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡õ£Ó£È£Ï¡õ¶â´ÝµÁ¿®¤¬¡¢£×£Ä¤«¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡õ¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡õ¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡õ¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡õÀÐ¿¹ÂÀÆó¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥»¥ß¤Ç¤ÏÂëÌÚ¿®¸ç¤È³¤ÌîæÆÂÀ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡Íâ£´ÆüÂç²ñ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤¬¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¤Î£Ö£µÀï¤ËÎ×¤à¡£Æ±²¦ºÂ¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¤¬ÆÍÇ¡ÂàÃÄ¤·¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥«¥é¥à¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤¿Ä©Àï¾õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤Þ¤¿¥»¥ß¤Ç¤Ï£É£×£Ç£Ð¡¦£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤¬£Ö£´Àï¤ÇÆ±´ü¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¾åÂ¼Í¥Ìé¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£