米津玄師が、2025年1月からスタートした国内アリーナ・ドームツアー<米津玄師 2025 TOUR / JUNK>に続く、ワールドツアー<KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK>が、4月6日のアメリカ・ロサンゼルス・YouTube Theaterでの公演をもって閉幕。ワールドツアーでは、上海、台北、ソウル、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルスの7都市計10公演を実施し、全公演がソールドアウトで9万人を動員。全国で35万人を動員した国内ツアー<米津玄師 2025 TOUR / JUNK>と合わせて計44万人を動員し、約3カ月にわたる米津玄師の史上最大規模のツアーは大成功を収めて完結した。

セットリスト



<KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK>01. RED OUT02. 感電03. マルゲリータ04. アイネクライネ or メランコリーキッチン05. LADY06. Azalea07. ゆめうつつ08. さよーならまたいつか!09. 地球儀10. YELLOW GHOST or POST HUMAN11. M八七12. Lemon13. 海の幽霊14. とまれみよ15. LENS FLARE or Flamingo16. 毎日17. LOSER18. KICK BACK19. ピースサイン20. ドーナツホール21. がらくた(アンコール)22. BOW AND ARROW23. Plazma24. LOST CORNER